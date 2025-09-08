Golía retoma su agenda tras el triunfo en Chacabuco

Martes.
Luego de un lunes donde hubo balance sobre el resultado de las elecciones legislativas, este martes el intendente Rubén Darío Golía retoma su agenda.
El jefe comunal brindará una conferencia de prensa en su despacho en la que se presentará un programa de incentivo de la producción industrial en Chacabuco.
Será desde las 11.00.
Comunicado. El Municipio de Chacabuco informó que a partir de este martes 9 de septiembre, desde las 7.00 horas, el acceso Elguea - Román permanecerá con media calzada cortada sobre mano derecha en sentido hacia la Ruta N° 7, por obras hidráulicas que se realizarán en el sector.
De esta manera, los vehículos deben doblar a la derecha sobre Mateo Barón hasta calle Pellegrini, luego doblar a la izquierda hasta Coronel Melián y doblar nuevamente a la izquierda hasta retomar el Acceso Elguea Román.
Se estima que el trabajo por las mencionadas obras tenga un plazo de 20 días en los que la calzada permanecerá cortada.
