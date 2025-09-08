Elecciones 2025: ganadores y perdedores en Chacabuco

Balance.
Con el resultado de las elecciones de este domingo se puede realizar un balance de cuáles fueron los ganadores y los perdedores políticos de todo este proceso en el partido de Chacabuco.
Ganadores:
- Dario Golía: como presidente del Partido Justicialista de Chacabuco armó una lista de unidad y convocó a todos los sectores. Mantuvo el perfil de municipio con obra publica a pesar que la oposición criticaba la inauguración de luminaria LED y pavimento. Consiguió la mayoría en el Concejo Deliberante.
- Karina Geloso: se consolidó como el rostro y la voz de la gestión de Golía. En el Concejo Deliberante soportó las críticas de la oposición.
- Julieta Garello: se puso la camiseta del gobernador Axel Kicillof en medio de la interna del peronismo y fue candidata de la lista de legisladores provinciales que ganó en la cuarta sección tras 20 años
- Juan José Stéfano: sumó suficientes sectores como para disputar los votos de la oposición y consiguió que la Libertad Avanza sea la segunda fuerza en Chacabuco. Pudo soportar las críticas de los sectores libertarios que se quedaron afuera.
- María Emilia Recondo: encabezó la lista de LLA y le ganó la pulseada a sus correligionarios radicales. También soportó las críticas por su cambio de partido.
- Marcelo Daletto: su sector quedó afuera de todas las listas opositoras y se salvó de estar en la foto de la derrota.
Perdedores:
- Lisandro Herrera: quiso ser la renovación del radicalismo de Chacabuco y la lista que encabezaba quedó tercera. Perdió ante su ex compañera de partido María Emilia Recondo. Realizó una campaña basada en medios virtuales y de baja intensidad.
- Rodolfo Serritella: sin ser candidato, se la pasó halagando al modelo del Municipio de Junín y el intendente de ese distrito, Pablo Petrecca, quedó tercero en lo local y en lo seccional.
- José Luis Tedesco: quiso disputar el voto libertario con el sector de Stéfano y no llegó al 4 por ciento. Desplegó una campaña agresiva en medios virtuales que tuvo poca penetración en la gente. Eligió competir con la lista de una fuerza política que no tuvo relevancia a escala provincial.
