Accidente en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia.
Según los vecinos iba en bicicleta y perdió el control del rodado luego de impactar con la puerta de una camioneta que estaba estacionada, la cual fue abierta por el conductor para descender.
Los vecinos también agregaron Qué es la ciclista estuvo inconsciente por algunos minutos.
Ocurrió en Santiago del Estero entre Rivadavia y Cervantes.
