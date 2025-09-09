Vecino atropellado en una avenida de Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este martes se qué tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto atropelló un peatón. Tanto la persona de a pie como el motociclista fueron trasladadas al Hospital.
Ocurrió en Alfonsín entre mitre y Pringles
Según los vecinos del barrio El peatón acababa de realizar compras en una verdulería y cruzó la avenida a mitad de cuadra.
