martes, 9 de septiembre de 2025

Vecino atropellado en una avenida de Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer de este martes se qué tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Una moto atropelló un peatón. Tanto la persona de a pie como el motociclista fueron trasladadas al Hospital.

Ocurrió en Alfonsín entre mitre y Pringles

Según los vecinos del barrio El peatón acababa de realizar compras en una verdulería y cruzó la avenida a mitad de cuadra.



