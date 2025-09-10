Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero

Viernes y sábado.
Marcelo Barovero visitará Chacabuco este fin de semana para encabezar una cena y brindar una clínica para arqueros.
Volver a Chacabuquero.
La actividad con el arquero es organizada por Lucas D'Orazio y Valentí Cayssials.
La cena se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre en el salón de UOMA.
La clínica se realizará el sábado en la cancha de River de Chacabuco, de 9.00 a 11.00. La participación cuesta 35.000 pesos.
Para comprar tarjetas para la cena o inscribirse en la clínica, llamar al 2352466469.
Barovero es un conocido arquero del fútbol argentino que jugó en Atlético Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, River Plate, y Bandfield.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
