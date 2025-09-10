miércoles, 10 de septiembre de 2025

Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero

 


Viernes y sábado.

Marcelo Barovero visitará Chacabuco este fin de semana para encabezar una cena y brindar una clínica para arqueros.



La actividad con el arquero es organizada por Lucas D'Orazio y Valentí Cayssials.

La cena se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre en el salón de UOMA.

La clínica se realizará el sábado en la cancha de River de Chacabuco, de 9.00 a 11.00. La participación cuesta 35.000 pesos.

Para comprar tarjetas para la cena o inscribirse en la clínica, llamar al 2352466469.

Barovero es un conocido arquero del fútbol argentino que jugó en Atlético Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, River Plate, y Bandfield.

