Desde Chacabuco el Campo pidió al gobierno de Milei que reactive una obra

Horas después de la derrota en las elecciones bonaerenses.
El Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado, que está integrado por representantes de distintas organizaciones de productores agropecuarios, se reunió en Chacabuco para pedirle al gobierno nacional la reactivación de la obra.
Volver a Chacabuquero.
El predio de sociedad rural de chacabuco fue al lugar donde se llevó a cabo el encuentro.
La obra en cuestión es el plan maestro del río Salado cuya continuidad permitiría mejorar la situación hídrica de este sector de la provincia de Buenos Aires el cual ha sido afectado recientemente por inundaciones.
Las obras están paralizadas en el Tramo IV.2 de readecuación del cauce del río, cuya reanudación depende de los recursos del Fondo Hídrico acumulados por la Nación.
Al reclamo por la mencionada etapa, en Chacabuco se sumaron las expectativas para que no haya dilaciones en el compromiso del gobierno provincial respecto de la anunciada próxima licitación del Tramo V, que va desde Bragado hasta la laguna El Carpincho, en Junín, con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, ante la explícita necesidad de dar continuidad a las obras, cuya ejecución ha ido sumando demoras a lo largo de los años.
El Consejo del Salado, está integrado por CONINAGRO, FAA, SRA, la UIA y CARBAP.
“El Fondo Hídrico Nacional, creado en su momento para atender los requerimientos del Plan Maestro, acumula más de 175 mil millones de pesos en colocaciones financieras en el Banco Nación y las obras se paralizan por deudas que no llegan al 20 por ciento de esa cifra. Esto no resiste el menor análisis, es inexplicable e inaceptable”, afirmó Larrañaga, titular del Consejo Asesor y Coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP.
“Ese tramo está a cargo de la Nación. Ahora estamos otra vez en medio de una crecida del río, y en ese cuello de botella está la gente como rehén de algo inconcebible, que solo requiere decisión política y de ninguna manera amenaza el equilibrio fiscal, porque los recursos están disponibles, durmiendo la siesta en el Banco Nación, que es el depositario de los fondos del fideicomiso”, explicó.
Esta fue la primera de varias reuniones planteadas para reclamar por la reactivación de esta obra.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero
-;Video: Detenido por un robo en Chacabuco
- Situación violenta en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motos retenidas en Chacabuco
- Otro accidente de tránsito en Chacabuco con un lesionado
- Vecino atropellado en una avenida de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Una persona accidentada en una zona alejada
- Pro Chacabuco: "Unidad en la diversidad: la única opción"
- Accidente de motos: una parte se fue del lugar
- Vecinos citados por el Instituto de la Vivienda o el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incendió intencional junto a las vías en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario