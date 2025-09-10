Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche volcó el acoplado cargado con pollos de un camión en la ruta 7 en Chacabuco, esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en el kilómetro 211 cerca del acceso Elguea - Román.
Al parecer el vuelco se produjo cuando el camión estaba bajando a la colectora.
El acoplado quedó sobre la mano que va a Buenos Aires y varias aves se salieron de sus jaulas.
Por muchos los vecinos que se acercaron al lugar para poder hacerse de alguno de los animales. No obstante desde la empresa dueña de los pollos se implementó un operativo de rescate que incluyó una combi.
La policía se hizo cargo de controlar el tránsito y tratar de mantener la seguridad en la zona.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la ruta cerca de Chacabuco
- Desde Chacabuco el Campo pidió al gobierno de Milei que reactive una obra
- Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero
-;Video: Detenido por un robo en Chacabuco
- Situación violenta en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motos retenidas en Chacabuco
- Otro accidente de tránsito en Chacabuco con un lesionado
- Vecino atropellado en una avenida de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Una persona accidentada en una zona alejada
- Pro Chacabuco: "Unidad en la diversidad: la única opción"
- Accidente de motos: una parte se fue del lugar
- Vecinos citados por el Instituto de la Vivienda o el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incendió intencional junto a las vías en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario