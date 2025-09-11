jueves, 11 de septiembre de 2025

Cadenas de oración por un vecino de Chacabuco

 

Vecinos.

Amigos pidieron cadenas de oración por un vecino accidentado.



Volver a Chacabuquero.


Se trata de Franco Javier Milione Alzamendi quien sufrió lesiones en el accidente se tránsito ocurrido esta tarde en Belgrano y Salta.



Según los amigos, el vecino está internado en un centro de salud de Junín.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco

- Mix:

ACA en Chacabuco

- La historia de Los Ángeles

- Recital de Jerónimo 

- Corte de agua programado para este fin de semana en Chacabuco

- Video: Grave choque en la zona céntrica de Chacabuco

- Familia de vecino de Chacabuco que sufrió triple fractura pide ayuda

- Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Un camión causó daños en Chacabuco

- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

Mix de Chacabuco:

- Pavimento dañado

- Fiesta del Alfajor

- Golía con visitas 

- Accidente en la ruta cerca de Chacabuco

- Desde Chacabuco el Campo pidió al gobierno de Milei que reactive una obra

- Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero

-;Video: Detenido por un robo en Chacabuco

- Situación violenta en la noche de Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)