Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta

Esta madrugada se registró un choque en el kilómetro 131 de la ruta 7.
Sucedió en el límite entre los partidos de San Andrés de Giles y Carmen de Areco.
Participaron un camión y una camioneta. Se trató de un choque por alcance lo que quiere decir que ambos rodados circulaban en el mismo sentido.
Hubo cuatro heridos leves que fueron asistidos por personal de los bomberos voluntarios de Carmen de Areco y personal de salud de dicha localidad.
