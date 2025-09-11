jueves, 11 de septiembre de 2025

Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un choque en el kilómetro 131 de la ruta 7. 



Volver a Chacabuquero.

Minifletes Elías

Sucedió en el límite entre los partidos de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. 

Participaron un camión y una camioneta.  Se trató de un choque por alcance lo que quiere decir que ambos rodados circulaban en el mismo sentido. 

Visite Fértil

Hubo cuatro heridos leves que fueron asistidos por personal de los bomberos voluntarios de Carmen de Areco y personal de salud de dicha localidad. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día: 

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Un camión causó daños en Chacabuco

- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

Mix de Chacabuco:

- Pavimento dañado

- Fiesta del Alfajor

- Golía con visitas 

- Accidente en la ruta cerca de Chacabuco

- Desde Chacabuco el Campo pidió al gobierno de Milei que reactive una obra

- Cena y clínica de arqueros con Marcelo Barovero

-;Video: Detenido por un robo en Chacabuco

- Situación violenta en la noche de Chacabuco

 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)