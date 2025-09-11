Violento choque en la madrugada de Chacabuco

En una avenida.
Esta madrugada se registró un violento choque en una avenida de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil que integra la flota de una empresa de remis colisionó con otro rodado que estaba estacionado.
Ambos vehículos sufrieron daños.
Sucedió pasadas las 3 de la mañana. La dueña del vehículo marca Renault Sandero, que fue impactado en la parte trasera, le comentó a Chacabuquero que estaba durmiendo y alguien la despertó tocando timbre de su casa para comentarle que habían chocado su rodado.
El remís es un Renault Megane.
El Sandero fue desplazado unos 12 metros tras el choque.
No hubo heridos.
Ocurrió en la mano ascendente de la avenida Garay entre Brandsen y Coronel Suárez.
