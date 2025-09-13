Violento choque en la medianoche de Chacabuco

Una persona trasladada al Hospital.
Esta noche se registró un violento accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta.
El motociclista fue traslado en ambulancia al Hospital.
Ocurrió en la intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Cerrito.
Es una intersección donde hay semáforos. No obstante, se han registrado varios choques allí.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles
Todavía se habla de esto:
- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario