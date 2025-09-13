sábado, 13 de septiembre de 2025

Violento choque en la medianoche de Chacabuco

 


Una persona trasladada al Hospital.

Esta noche se registró un violento accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y una camioneta. 

El motociclista fue traslado en ambulancia al Hospital. 

La camioneta, el accidentado y la moto

Ocurrió en la intersección del acceso Hipólito Yrigoyen y la calle Cerrito.

Es una intersección donde hay semáforos. No obstante, se han registrado varios choques allí.


