Accidente en la autopista entre Chacabuco y O'Higgins

Esta mañana. Un lesionado. Más datos.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la autopista, entre Chacabuco y OHiggins.
Volcó un vehículo marca Chevrolet en el kilómetro 221.
Al parecer, el conductor del rodado perdió el control al reventarse un neumático.
La Policía fue al lugar.
Se pidio que una ambulancia concurriera al lugar.
El vehículo era guiado por una persona llamada Martín Colicchio de 53 años.
Fue trasladada al hospital una persona de sexo masculino que iba de acompañante. Sería el hijo del conductor.
