Accidentado en un camino Rural de Chacabuco

Esta tarde.
El conductor de una moto fue traslado al hospital o sufrir una caída en un camino rural que une Chacabuco con O'Higgins.

Ocurrió esta tarde.
Una ambulancia trasladó al accidentado hasta el hospital de chacabuco para recibir atención médica.
El motociclista se llamaría Raúl Malnero.
