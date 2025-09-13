Mediodía.
Este mediodía se registró una pelea en un barrio de Chacabuco y una de las partes necesitó asistencia médica de personal del hospital municipal.
Al parecer en el conflicto participaron dos hermanos. Uno de ellos golpeó con un objeto de hierro al otro y luego se escapó del lugar.
La familia dio aviso a la policía y los efectivos de la fuerza de seguridad convocaron al SAME para atender al lesionado.
Ocurrió en el barrio Los Pioneros.
El joven que se fue del lugar sería menor de edad. Por otro lado, el lesionado tiene 19 años. Fue trasladado al Hospital.
