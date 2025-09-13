sábado, 13 de septiembre de 2025

Fútbol: 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa Federación ante Sportivo de 25 de Mayo

 


Esta noche en Saladillo.

El equipo de fútbol de primera división de 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa de Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana 2025 ante Sportivo de 25 de Mayo esta noche.



El partido se jugó en la cancha de Huracán de Saladillo.

El partido terminó 0 a 0 en los 90 minutos y se definió por penales.

El arquero Rodríguez de 25 de Mayo atajó el disparo de Zanotti de 9 de Julio.

Luego Caraccio de 9 de Julio dio pateó y la pelota pegó en uno de los palos. 

Quintana de 25 de Mayo erró, lo que generó suspenso en la parte final de la tanda de penales.

Pero Palleros de 9 de Julio pateó por encima del travesaño.

Martín convirtió el gol de Sportivo para consagrarlo campeón.


