Fútbol: 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa Federación ante Sportivo de 25 de Mayo

Esta noche en Saladillo.
El equipo de fútbol de primera división de 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa de Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana 2025 ante Sportivo de 25 de Mayo esta noche.
Volver a Chacabuquero.
El partido se jugó en la cancha de Huracán de Saladillo.
El partido terminó 0 a 0 en los 90 minutos y se definió por penales.
El arquero Rodríguez de 25 de Mayo atajó el disparo de Zanotti de 9 de Julio.
Luego Caraccio de 9 de Julio dio pateó y la pelota pegó en uno de los palos.
Quintana de 25 de Mayo erró, lo que generó suspenso en la parte final de la tanda de penales.
Pero Palleros de 9 de Julio pateó por encima del travesaño.
Martín convirtió el gol de Sportivo para consagrarlo campeón.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Bomberos: en el 45° aniversario se presentó un nuevo móvil para Chacabuco
- Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba
- Secuestraron una moto accidentada en Chacabuco
- Prendieron fuego la parroquia del padre Tomás Ostolaza
- Video: "En Chacabuco se robaron 12 millones de pesos en pollos, 200 jaulas y la lona del acoplado"
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Choque y altercado en otro acceso de Chacabuco
- Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco
- Corte de agua programado en un sector de Chacabuco
- Violento choque en el acceso
- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles
Todavía se habla de esto:
- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario