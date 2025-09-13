sábado, 13 de septiembre de 2025

Bomberos: en el 45° aniversario se presentó un nuevo móvil para Chacabuco

 


Acto protocolar.

Esta noche se llevó a cabo el acto protocolar por el 45° aniversario de la fundación de la sociedad de bomberos voluntarios de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

La actividad se desarrolló frente al cuartel de la calle Zapiola.

Participaron dirigentes, integrantes del cuerpo activo, reservistas y cadetes. Participaron el intendente municipal Rubén Darío Golía y el presidente del Concejo Deliberante Tomás Domínguez.

Uno de los puntos más importantes del acto fue la presentación del móvil 29 que permitirá combatir incendio forestales. 



