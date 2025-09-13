Bomberos: en el 45° aniversario se presentó un nuevo móvil para Chacabuco

Acto protocolar.
Esta noche se llevó a cabo el acto protocolar por el 45° aniversario de la fundación de la sociedad de bomberos voluntarios de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La actividad se desarrolló frente al cuartel de la calle Zapiola.
Participaron dirigentes, integrantes del cuerpo activo, reservistas y cadetes. Participaron el intendente municipal Rubén Darío Golía y el presidente del Concejo Deliberante Tomás Domínguez.
Uno de los puntos más importantes del acto fue la presentación del móvil 29 que permitirá combatir incendio forestales.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba
- Secuestraron una moto accidentada en Chacabuco
- Prendieron fuego la parroquia del padre Tomás Ostolaza
- Video: "En Chacabuco se robaron 12 millones de pesos en pollos, 200 jaulas y la lona del acoplado"
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Choque y altercado en otro acceso de Chacabuco
- Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco
- Corte de agua programado en un sector de Chacabuco
- Violento choque en el acceso
- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles
Todavía se habla de esto:
- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario