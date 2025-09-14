domingo, 14 de septiembre de 2025

El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson

 

El ganador 

Partido de Chacabuco.

Este domingo se llevó a cabo en Rawson una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal.



Volver a Chacabuquero.

Hubo cerca de 90 expositores.

El primer premio fue para Alfajor San Valentín de Claypole.

Es un alfajor de chocolate con cobertura Ssemiamargo, relleno de dulce de leche y ron.

Los Domínguez con Taiana

Otro dato del evento fue que participó el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana. Fue acompañado por Julián y Tomás Domínguez.

Rawson seguirá organizando fiestas para lo que resta del año.

El 2 de noviembre se celebrará la Fiesta del Juguete Artesanal ; y el 15 y 16 del mismo mes, la Fiesta Provincial de la Primavera.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque en la noche de Chacabuco

- Dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco

- Necrológicas de Irala I

- Motociclista accidentado en un camino rural

- Incendio causó grandes daños en una casa de Chacabuco

- Probabilidad de lluvias en la previa de una semana primaveral en Chacabuco

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y O'Higgins

- Necrológicas I del sábado

Todavía se habla de esto:

- Fútbol: 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa Federación ante Sportivo de 25 de Mayo

- Bomberos: en el 45° aniversario se presentó un nuevo móvil para Chacabuco

- Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba

- Secuestraron una moto accidentada en Chacabuco

- Prendieron fuego la parroquia del padre Tomás Ostolaza

- Video: "En Chacabuco se robaron 12 millones de pesos en pollos, 200 jaulas y la lona del acoplado"

- Pelea en un barrio de Chacabuco

- Choque y altercado en otro acceso de Chacabuco

- Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco

- Corte de agua programado en un sector de Chacabuco

- Violento choque en el acceso

- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)