El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson

Este domingo se llevó a cabo en Rawson una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal.
Hubo cerca de 90 expositores.
El primer premio fue para Alfajor San Valentín de Claypole.
Es un alfajor de chocolate con cobertura Ssemiamargo, relleno de dulce de leche y ron.
Otro dato del evento fue que participó el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana. Fue acompañado por Julián y Tomás Domínguez.
Rawson seguirá organizando fiestas para lo que resta del año.
El 2 de noviembre se celebrará la Fiesta del Juguete Artesanal ; y el 15 y 16 del mismo mes, la Fiesta Provincial de la Primavera.
