Probabilidad de lluvias en la previa de una semana primaveral en Chacabuco

Tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado chaparrones en la antesala de una semana de características primaverales para el cierre del Invierno 2025.
Volver a Chacabuquero.
Según el organismo nacional hay probabilidad de chaparrones desde la tarde de este domingo hasta la madrugada del lunes.
Posteriormente la temperatura oscilará por lo menos hasta el 21 de septiembre entre los 15 y los 22 grados centígrados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y O'Higgins
Todavía se habla de esto:
- Fútbol: 9 de Julio de Chacabuco perdió la final de la Copa Federación ante Sportivo de 25 de Mayo
- Bomberos: en el 45° aniversario se presentó un nuevo móvil para Chacabuco
- Vecina de Chacabuco acosada mientras entrenaba
- Secuestraron una moto accidentada en Chacabuco
- Prendieron fuego la parroquia del padre Tomás Ostolaza
- Video: "En Chacabuco se robaron 12 millones de pesos en pollos, 200 jaulas y la lona del acoplado"
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Choque y altercado en otro acceso de Chacabuco
- Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco
- Corte de agua programado en un sector de Chacabuco
- Violento choque en el acceso
- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles
No hay comentarios:
Publicar un comentario