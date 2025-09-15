"Le robaron el celular a mí hijo en la escuela"

Pedido de una madre de Chacabuco.
Le robaron el celular a mi hijo de adentro del salón de la escuela.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en la Escuela Secundaria de la avenida Garay, hoy en la tarde.
Lo dejó bajo su mesita al salir al recreo y al ingresar ya no estaba.
Les pido a los papás de todos los alumnos que revisen revisen a sus hijos para ver si se llevaron el celular .
Firma:
Cecilia Amadio, madre de un alumno de 4° año.
