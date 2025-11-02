Que en paz descanse: Elba
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- María Elba Sosa. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Laprida 776. Sepelio a las 15.30.
