domingo, 2 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Elba 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - María Elba Sosa. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Laprida 776. Sepelio a las 15.30.




