Cambio en la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional aplicó cambios en la alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.
Se extendió la misma desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo.
Hasta hace horas solamente era hasta la madrugada del domingo.
Como se puede ver en las imágenes que encabezan la nota, Chacabuco está en el límite de la zona que abarca la alerta, lo que podría afectar el impacto del fenómeno.
Otra modificación es que ya no hay pronóstico de lluvias para este vienes, pero sí para la tarde del domingo y la madrugada del lunes.
