Daño en una propiedad

 

Partido de Chacabuco.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que constató daños en una propiedad de su familia.



De hecho, en una anterior oportunidad le sustrajeron pertenencias pero no habría radicado la correspondiente denuncia.

Ahora halló dañado un candado que servía para cerrar el acceso.

Ocurrió en Cucha Cucha, partido de Chacabuco en las últimas horas, en Inmediaciones del Jardín de Infantes 911.


