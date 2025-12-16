Mix: Reconocimiento a la trayectoria de una vecina - Bacheo - Charla sobre la reforma

Breves de Chacabuco.
Reconocimiento. El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió en su despacho a Noemí Fernández de Herrera, vecina de nuestra ciudad reconocida por su extensa trayectoria en la Imprenta Antártida Argentina, símbolo de la gráfica en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Noemí, de 92 años, estuvo acompañada de su hija Andrea Herrera, y recordó anécdotas de la historia de la imprenta y de Chacabuco.
“Es un gusto recibirla en el despacho, hace un tiempo la fuimos a visitar a su casa y hoy nos devuelve la visita acá en el Municipio, que para nosotros es un halago hermoso”, destacó Golía.
Por su parte, Fernández se refirió al Intendente diciendo que “para mí es una enorme alegría venir a visitarlo. Usted está trabajando para Chacabuco y por eso le agradezco de corazón que me haya recibido. Usted representa muchas cosas que necesitábamos”. Entre algunas de las anécdotas que mencionó, Fernández recordó cuando conoció a Eva Perón.
Participaron también del encuentro la concejal, Karina Geloso; y el Jefe de Compras, Fabián Cattáneo.
Bacheo. Personal de Servicios Públicos de la Municipalidad continua realizando un plan de bacheo en las calles dañadas de Chacabuco.
Charla. El MST en el Frente de Izquierda invita a una "Reunión abierta", a realizarse el Jueves 18-12-2025 19 h. Los Marinos - San Martín 38 titulada "¿Cómo nos afecta a los jubilad@s la “Reforma laboral” y otras leyes que propone Milei?
