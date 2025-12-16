martes, 16 de diciembre de 2025

Motocicleta accidentado en la entrada de Chacabuco

Moto

Esta tarde.

Un motociclista fue traslado al hospital luego de sufrir un accidente en la entrada de la ciudad de chacabuco. 



Ocurrió en ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.

Establecerse el rodado subió la rotonda y el conductor quedó tendido sobre el pasto. 

Un vecino especuló con la posibilidad de que  el motociclista primero impacto con el triangulo que separa las manos del acceso antes de la rotonda.

El lesionado fue asistido por personal de la Policía y del Hospital que lo traje dos en ambulancia. 


