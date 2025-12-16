Motocicleta accidentado en la entrada de Chacabuco

Esta tarde.
Un motociclista fue traslado al hospital luego de sufrir un accidente en la entrada de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.
Establecerse el rodado subió la rotonda y el conductor quedó tendido sobre el pasto.
Un vecino especuló con la posibilidad de que el motociclista primero impacto con el triangulo que separa las manos del acceso antes de la rotonda.
El lesionado fue asistido por personal de la Policía y del Hospital que lo traje dos en ambulancia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix: Reconocimiento a la trayectoria de una vecina - Bacheo - Charla sobre la reforma
- Golía fue al Baile y a una entrega de certificados por capacitaciones laborales
- Demorado cerca de un jardín de infantes de Chacabuco
- Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco
- Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Le robaron y se enteró de la peor manera en Chacabuco
- Declaración de quiebra en Chacabuco
- Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Fue aprobada la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario