"Mí mujer era mí vida" dijo el viudo de una chacabuquense

El marido de una chacabuquense fallecida en trágicas consecuencias la recordó con dolor y reafirmó su pedido de Justicia.
Se trata de Sebastián Mazza, viudo de Juliana Barquero, una de las 13 personas fallecidas en el derrumbe del Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, ocurrido en diciembre de 2023.
Fue en el marco de una marcha con la que se reclamó Justicia para los muertos y los sobrevivientes. Hoy Juliana Barquero hubiera cumplido 54 años.
"A mí me robaron mi vida -comentó Mazza en una entrevista-. Mi mujer era mi vida. Mi mujer era la madre de mis hijos, mi compañera, mi esposa, la persona que conocí en unas vacaciones casi por casualidad".
El.viudo destacó la labor desarrollada por Barquero: "ella hizo patria, porque dio clases en Cerri, en Villa Miramar, en Ingeniero White, en Aldea Romana, y sin ser de acá, conoció todos los rincones más vulnerables de esta ciudad y siempre con una sonrisa".
Por este caso están procesados Leandro Ginóbili, presidente del club; Laura Fabiana Soberón, responsable del área de Habilitaciones del municipio ese año; y el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, acusado de violar los deberes de cuidado a su cargo, en forma imprudente o negligente cuando certificó que las construcciones del club, recordó La Brújula.
