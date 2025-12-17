Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

Nota pedida.
Queremos expresar el agradecimiento al Hospital municipal Nuestra Señora del Carmen por la buena y rápida atención que brinda.
Agradecemos al doctor Sebastián Bozzini por la operación de la vesícula realizada a Miguel Córdoba.
La intervención quirúrgica fue un éxito. Miguel ya se encuentra en su casa recuperándose
Firma:
Familia Córdoba
