miércoles, 17 de diciembre de 2025

Agradecimiento al Hospital de Chacabuco

 

Nota pedida.

Queremos expresar el agradecimiento al Hospital municipal  Nuestra Señora del Carmen por la buena y rápida atención que brinda.



Agradecemos al doctor Sebastián Bozzini por la operación de la vesícula realizada a Miguel Córdoba.

La intervención quirúrgica fue un éxito. Miguel ya se encuentra en su casa recuperándose

Firma:

Familia Córdoba 


