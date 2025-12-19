Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido

Imposición de nombre.
El Intendente Municipal, Darío Golía, participó este viernes por la mañana del homenaje a Santino Rubino, llevado adelante en la Escuela Primaria N° 1.
Volver a Chacabuquero.
En primer término, la comunidad educativa de la escuela, junto a la familia de Santino y el Intendente Golía, plantaron un Ciruelo de Jardín en su memoria, colocado sobre el Pasaje Rodríguez.
Luego, en un emotivo acto, compañeros y compañeras de Santino lo recordaron leyendo cartas que le escribieron en papel biodegradable, que luego fueron plantadas junto al ciruelo.
Más tarde, se inauguró la Ludoteca "Santino Rubino" en la planta alta del establecimiento educativo, un espacio de recreación y juegos para todos los alumnos y alumnas de la Escuela N° 1.
