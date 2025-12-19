Detectaron en la ruta un auto buscado por la Justicia

Chacabuco.
La Patrulla Rural detectó un automóvil con pedido de secuestro este viernes al mediodía.
Fue durante un operativo de control montado en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
El vehículo es un Peugeot 208 que tenía pedido de secuestro desde mayo de este año solicitado por una Fiscalía de Moreno.
Esta mañana un Honda Civic evadió el control y escapó por la ruta rumbo a Junín acelerando por la banquina pavimentada.
