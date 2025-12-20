Policiales de Chacabuco: Un demorado - Robo en una casa - Pelea en el acceso

Breves.
Demorado.. Un vecino fue demorado esta mañana por la policía por no respetar una medida de no acercamiento a su ex pareja.
Volver a Chacabuquero.
Fue traslado de la comisaría.
Ocurrió en inmediaciones de Mateo Muro y San Martín.
Robo. Un vecino puso en conocimiento de la policía que le sustrajeron pertenencias de la casa mientras estaba ausente. Por ejemplo le robaron una garrafa de gas.
Ocurrió en inmediaciones de Avenida Garay y Fuerza Aérea.
Pelea. Este mediodía se registró una pelea entre dos personas en el acceso Elguea - Román. Al parecer la Génesis fue un problema de tránsito.
Los vecinos llamaron a la policía pero cuando arribó el patrullero al lugar las partes en conflicto ya se habían retirado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco
- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco
- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"
- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito
Todavía se habla de esto:
- Más menores sin luces pierden sus motos en Chacabuco
- Camión cayó a una cuneta en Chacabuco
- Menores dañinos en un sector de Chacabuco
- Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido
- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco
- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco
- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario