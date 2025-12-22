Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa

Breves de Chacabuco.
Farola. Un vecino se comunicó con Chacabuquero para informar que se cayó una farola del alumbrado público.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Urquiza y Alvear. Los cables de alimentación quedaron expuestos.
Serpiente. Un vecino compartió con Chacabuquero la foto de la serpiente que apareció en el patio de su casa.
Relacionó la presencia del ofidio con la falta de limpieza del loteo de Ullúa y 12 de Febrero y de las zanjas del Monte de Mori.
Han hecho reclamos ante el Municipio.
También hay ratones en la zona.
