lunes, 22 de diciembre de 2025

Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la variante Chacabuco de la autopista. 



Participaron dos vehículos. Uno de ellos es una camioneta.

Fue solicitada la presencia de una ambulancia del SAME para brindar atención médica a los conductores. 

También fue al lugar la policía. 

Ocurrió a la altura del camino que conduce a la escuela 17.


