miércoles, 10 de diciembre de 2025

Faltantes en una vivienda de Chacabuco

 

Esta mañana.

Esta mañana un vecino puso en conocimiento de la Policía que detectó faltantes en su casa de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

No encontró una garrafa de gas y varios miles de pesos que tenía guardados 

Ocurrió en Inmediaciones de Andes y Mendoza.


