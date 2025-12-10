Cambio en el Palacio Municipal de Chacabuco

Los intendentes se quedaron sin patio.
Se están realizando cambios en el Palacio Municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el patio de los intendentes se han levantado tabiques con construcción en seco para que allí funcionen las áreas de Tesorería y Contaduría.
La medida es temporal y responde a un plan de refacción del edificio que involucra el sector que da a la calle Reconquista y la planta alta. Es porque la estructura está severamente dañada.
Hasta el intendente deberá mudar su oficina a donde actualmente se encuentra la Secretaría General.
Es un cambio temporal. Por eso se apeló a la construcción en seco. De esta manera los tabiques se podrán retirar fácilmente.
Los vecinos que tengan más de 40 años recordarán que en la década de 1980 en el patio cubierto de la Municipalidad funcionó el área de Recaudación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Faltantes en una vivienda de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco y la Municipalidad de Suipacha
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Policiales de Chacabuco: Vecino agredido - Joven buscado
- Resultado del operativo de control de tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Convocatoria para la adhesión a los Servicios Asistenciales de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco
- Nuevo accidente en Chacabuco
- Video: Sospechoso capturado por una cámara de seguridad de Chacabuco
- Tras el accidente fatal piden más seguridad vial en la zona
- Choque de camiones bajo semáforos en Chacabuco
- Robo en la zona céntrica de Chacabuco
- Más datos sobre el accidente fatal en la mañana de Chacabuco
- Avance para una obra que beneficia a Chacabuco, la Laguna de Rocha y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario