Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde. Más datos.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso Hipólito Yrigoyen. Los lectores de Chacabuquero aportaron información.
Una persona fue trasladada al Hospital.
En el lugar quedó una moto a resguardo de unos vecinos.
En la guardia del nosocomio local fue atendido un vecino de 34 años que fue rápidamente dado de alta.
Según los lectores de Chacabuquero la moto atropelló a un peatón. Este último habría quedado internado en observación.
Ocurrió entre Linch e Insiarte
