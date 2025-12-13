sábado, 13 de diciembre de 2025

Secuestro al paso en Chacabuco

 


Tránsito.

En recorrido de móviles y motos de Tránsito se retuvo una motocicleta con escape antirreglamentario sin luces y chapa patente.



