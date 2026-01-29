jueves, 29 de enero de 2026

Salida de bomberos: incendio en un barrio de Chacabuco

 




Esta noche. 

Esta noche los bomberos voluntarios fueron convocados por un incendio en un barrio de Chacabuco.

Debieron combatir una quema de pastos en La Rioja y Artigas, frente al Centro Comunitario de La Ilusión.




