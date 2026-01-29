jueves, 29 de enero de 2026

Cultura: Licitan la venta de espuma, mantenimiento de un espacio y cine en un barrio

 


Detalles.

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad llamó a concurso para la venta de espuma durante los carnavales de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Sólamente pueden participar instituciones.

El carnaval se celebrará los días 14, 15 y 16 de febrero en la ciudad de Chacabuco.

Los interesados pueden acercarse a la oficina del Área de Compras del Municipio de Chacabuco, de 8.00 a 12.00 horas a solicitar las condiciones y a retirar el pliego que tiene un valor de 10.000 pesos

La licitación se llevará a cabo el 3 de febrero a las 10.00 horas.

JRock Ch Instagram
JRock remeras, toallones y accesorios

Por otro lado, Cultura informó que en el Teatro Italiano, se están realizando tareas de mantenimiento, renovación y pintura, reacondicionando los espacios para disfrutar de una nueva temporada y extensa programacion durante todo el año.

Granja Doña Juana, Juan XXIII 613

Por último, este domingo 1° de febrero de 2026 habrá Cine Movil en el Centro Comunitario de La Ilusión desde las 20.30.

Se proyectará la película Metegol de Juan José Campanella.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Llamativa situación violenta en un barrio de Chacabuco

- Datos de un accidente en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Altercado en la noche

- Recuperaron algo de lo robado

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco 

Todavía se habla de esto: 

- Vecina de Chacabuco asustada por un alacrán 

- Se supo de dónde eran los accidentados entre Chacabuco y Junín 

- Mix:

- Vecina necesita dadores de sangre

- Posibles estafas

- Equipamiento para una plaza 

- Fuego y humo en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Juntan firmas en Chacabuco para respaldar un reclamo ante el Municipio

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- "Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"

- Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco

- La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo

- Mix de Chacabuco:

- Presentan carreras universitarias

- Obras en una escuela

- Trabajo en un camino

- Chacabuco quedó afuera del mapa

- Falleció una pequeña niña en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)