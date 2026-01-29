Cultura: Licitan la venta de espuma, mantenimiento de un espacio y cine en un barrio

Detalles.
La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad llamó a concurso para la venta de espuma durante los carnavales de Chacabuco.
Sólamente pueden participar instituciones.
El carnaval se celebrará los días 14, 15 y 16 de febrero en la ciudad de Chacabuco.
Los interesados pueden acercarse a la oficina del Área de Compras del Municipio de Chacabuco, de 8.00 a 12.00 horas a solicitar las condiciones y a retirar el pliego que tiene un valor de 10.000 pesos
La licitación se llevará a cabo el 3 de febrero a las 10.00 horas.
Por otro lado, Cultura informó que en el Teatro Italiano, se están realizando tareas de mantenimiento, renovación y pintura, reacondicionando los espacios para disfrutar de una nueva temporada y extensa programacion durante todo el año.
Por último, este domingo 1° de febrero de 2026 habrá Cine Movil en el Centro Comunitario de La Ilusión desde las 20.30.
Se proyectará la película Metegol de Juan José Campanella.
