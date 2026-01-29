jueves, 29 de enero de 2026

Llamativa situación violenta en un barrio de Chacabuco

 

Día de cobro.

Una llamativa situación violenta fue denunciada esta tarde en un barrio de Chacabuco.



La víctima llamó a la Policía para poner en conocimiento a la fuerza se Seguridad de ocurrido.

Y no es que las situaciones violentas sean extrañas en Chacabuco. Chacabuquero suele publicar distintos incidentes que ocurren a diario en la ciudad. 

Lo particular de la situación que la mujer sobrellevó es que fue protagonizada por jóvenes.

La vecina se acercó hasta una vivienda de su propiedad para cobrar el alquiler y los hijos de la inquilina la corrieron arrojándole piedras.

Al parecer, ninguno de los proyectiles impactó en la humanidad de la mujer.

Ocurrió en el barrio del Monte de Bonini.


