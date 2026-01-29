Llamativa situación violenta en un barrio de Chacabuco

Día de cobro.
Una llamativa situación violenta fue denunciada esta tarde en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La víctima llamó a la Policía para poner en conocimiento a la fuerza se Seguridad de ocurrido.
Y no es que las situaciones violentas sean extrañas en Chacabuco. Chacabuquero suele publicar distintos incidentes que ocurren a diario en la ciudad.
Lo particular de la situación que la mujer sobrellevó es que fue protagonizada por jóvenes.
La vecina se acercó hasta una vivienda de su propiedad para cobrar el alquiler y los hijos de la inquilina la corrieron arrojándole piedras.
Al parecer, ninguno de los proyectiles impactó en la humanidad de la mujer.
Ocurrió en el barrio del Monte de Bonini.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cultura: Licitan la venta de espuma, mantenimiento de un espacio y cine en un barrio
- Datos de un accidente en Chacabuco
- Recuperaron algo de lo robado
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecina de Chacabuco asustada por un alacrán
- Se supo de dónde eran los accidentados entre Chacabuco y Junín
- Vecina necesita dadores de sangre
- Fuego y humo en el centro de Chacabuco
- Juntan firmas en Chacabuco para respaldar un reclamo ante el Municipio
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- "Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"
- Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo
- Presentan carreras universitarias
- Chacabuco quedó afuera del mapa
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario