Festejo por final de una obra en Chacabuco

La Liga Deportiva de Chacabuco inauguró este viernes por la noche un quincho y un patio destinados a reuniones y eventos, que serán utilizados por los clubes que integran la institución.
El Intendente Municipal, Darío Golía, estuvo presente acompañado por el Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; y el Director de Deportes, Jorge Giménez. Fueron recibidos por el presidente de la institución, Sergio Palmieri, junto a integrantes de la comisión directiva.
En primer término, se realizó el descubrimiento de una gigantografía con el retrato de Juan José Pollece, quien fuera uno de los impulsores de la comisión directiva y cuyo nombre lleva el nuevo espacio inaugurado.
Posteriormente, el presidente de la Liga dio la bienvenida a los presentes y realizó una cronología de la obra. Luego tomó la palabra Jorge Giménez, quien acompañó y gestionó los pedidos de la institución para poder concretar este proyecto.
Finalmente, el Jefe Comunal destacó la pasión y el compromiso de la comisión directiva, remarcando que la concreción de esta obra representa crecimiento, desarrollo y trabajo conjunto. Además, subrayó la importancia del rol que cumple la Liga Deportiva en el acompañamiento y contención de las instituciones deportivas locales.
“Hoy la felicidad de ustedes es nuestra felicidad. Es un gusto poder compartir esta noche con ustedes”, expresó Golía para cerrar el acto.
