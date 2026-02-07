sábado, 7 de febrero de 2026

El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco

 

Lista de precios.

Este lunes vuelve a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos. 



Volver a Chacabuquero.

Click en la imagen para ampliarla

En esta oportunidad estará presente desde las 9:00  hasta las 12:00  ante la unidad básica de La Cámpora ubicada en calle Mitre 188 para luego continuar desde las 12:30 hasta agotar stock en el CIC del Barrio La Ilusión en La Rioja y Artigas.

No se suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco

- Mix:

- Acción judicial

- Nuevas luminarias

- Proyectos de inclusión en Chacabuco

- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco

- Una mujer fue trasladada al Hospital

- Necrológicas I

 Choque en la medianoche de Chacabuco

- Robo en la oscuridad

Todavía se habla de esto:

- Festejo por final de una obra en Chacabuco

- Choque y fuga en la noche

- Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero

- Violento accidente en el centro de Chacabuco

- Video: Accidente en el acceso a Chacabuco

- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado

- Persecución a toda velocidad por Chacabuco

- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional

- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco

- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco

- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco



 




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)