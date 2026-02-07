El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco

Lista de precios.
Este lunes vuelve a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.
Volver a Chacabuquero.
En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hasta las 12:00 ante la unidad básica de La Cámpora ubicada en calle Mitre 188 para luego continuar desde las 12:30 hasta agotar stock en el CIC del Barrio La Ilusión en La Rioja y Artigas.
No se suspende por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
