sábado, 7 de febrero de 2026

Pesca ilegal en Chacabuco

 


Secuestro.

Este sábado se realizó un procedimiento contra la pesca ilegal en Chacabuco.



Personal de la Patrulla Rural procedió al secuestro de una red con la que estaba pescando un ciudadano oriundo de Pergamino.

Se labró un acta de Infracción a la Ley Provincial de Pesca.

Ocurrió en el Puente de los 4 Caminos.


