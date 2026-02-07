Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC

Centro.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió en el frente del Palacio Municipal a Esteban Trotta y a todo su equipo de trabajo durante la presentación de los tres nuevos autos que competirán el próximo domingo en el inicio de la temporada 2026, en el Autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Volver a Chacabuquero.
También llegó a Chacabuco para participar de la presentación Ignacio “Nacho” Faín, uno de los tres pilotos oficiales del equipo Trotta Racing, junto a Mauricio Mansilla, responsable del área de prensa y comunicación de la ACTC.
Durante el encuentro, Esteban Trotta agradeció la presencia del público y destacó: “Queríamos mostrar el trabajo que realizamos en nuestro taller. Estos autos están construidos desde cero aquí en Chacabuco y esta es una manera de compartir con la gente el resultado de ese esfuerzo. Son los autos que nos representan en todo el país”.
Por su parte, el Jefe Comunal resaltó el valor del trabajo que realiza el equipo: “Es un orgullo para Chacabuco contar con esta industria dedicada a la construcción de autos de máximo nivel, que se desarrollan íntegramente en nuestra ciudad. Este proyecto genera trabajo para más de 30 personas de manera directa e indirecta, involucradas en el desarrollo, el armado y la atención de cada uno de los equipos que conforman estos tres autos. Esteban, te deseamos lo mejor y que sigas adelante con esta pasión fierrera que te caracteriza”.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco
- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco
- Proyectos de inclusión en Chacabuco
- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital
Choque en la medianoche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Festejo por final de una obra en Chacabuco
- Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero
- Violento accidente en el centro de Chacabuco
- Video: Accidente en el acceso a Chacabuco
- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado
- Persecución a toda velocidad por Chacabuco
- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional
- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco
- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco
- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco
- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario