Más datos sobre el motociclista accidentado en la ruta

Esta tarde en Chacabuco.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ruta 7. Con el paso de los minutos trasciende nueva información.
Un motociclista estuvo involucrado. Por causas que tratan de establecerse cayó de su rodado a la carpeta asfáltica. Al parecer, no hubo otro vehículo involucrado.
Se pidió presencia policial y de una ambulancia del SAME.
Ocurrió en el kilómetro 202, en la rotonda de las rutas 7 y 30 a Chivilcoy.
El motociclista fue trasladado consciente al Hospital. Tendría 36 años y sería de apellido Fagundez.
