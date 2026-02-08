Policiales de Chacabuco: Conflicto vecinal - Pedido de dinero - Queja por un aparato

Breves.
Conflicto. Este mediodía se registró otro conflicto vecinal en la ciudad de Chacabuco.
En este caso el detonante fue el lugar donde había estacionado su camioneta un vecino. Otros habitantes de la cuadra se quejaron de que no respondía al pedido de reubicarla porque consideraron que estaba en medio de la calle.
Tuvo que mediar la Policía para que el vehículo fuera movido.
Ocurrió en Córdoba y Larrea.
Dinero. La vecina Cecilia Martino solicitó a sus contactos de Whatsapp que se abstengan de responder a mensajes de pedidos de dinero a su nombre porque le hackearon la cuenta.
Captaron su código de verificación alegando que llamaban de una repartición pública por una campaña de vacunación.
Aparato. Una vecina se comunicó con Chacabuquero para quejarse se un drone que está sobrevolando la manzana donde vive.
Considera que se puede estar violando la intimidad de los vecinos. No encontró respuesta de parte de la Policía cuando pregunté qué se podría hacer al respecto.
Ocurrió en Inmediaciones de Villegas y Primera Junta.
