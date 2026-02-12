Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
.Esta tarde se registró un accidente en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue solicitada la presencia de la Policía yde una ambulancia del Hospital porque una de las personas involucradas resultó lesionada.
Al parecer, hubo una pelea entre hermanos, que subió en el grado de violencia registrado. Uno fue trasladado al Hospifal.
Ocurrió en el barrio La Construcción, en 843 entre Mendoza y La Rioja.
