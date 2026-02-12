jueves, 12 de febrero de 2026

Anunciaron la continuidad de una obra en Chacabuco

 


Esta tarde.

El Intendente Municipal, Darío Golía, anunció el inicio de los trabajos de movimiento de suelo en la calle Dr. Fernández, en el tramo comprendido entre Catamarca y Córdoba. De esta manera, continúa avanzando la obra del aliviador vehicular que se extiende desde la avenida Saavedra hasta el Acceso Elguea–Román.



Volver a Chacabuquero.

El jefe comunal destacó que “ayer estuvimos en el barrio inaugurando una cuadra más de pavimento y hoy ya comenzamos con nuevas tareas”. En ese sentido, indicó que la Cooperativa Eléctrica se encuentra realizando el movimiento de tierra y que, una vez finalizada esta etapa, se procederá a la nivelación del suelo para luego avanzar con el colado del pavimento.

Asimismo, Golía resaltó que toda la traza del aliviador contará con reductores de velocidad e iluminación LED. “Esto le da una impronta de crecimiento al barrio. Si le sumamos que hemos construido una plazoleta, estamos brindando un espacio verde para el encuentro de las familias y mejorando la calidad de vida de los vecinos con pavimento e iluminación LED, que también aporta mayor seguridad”, concluyó.

Por otro lado, Golía mantuvo un encuentro este jueves en la Cámara de Comercio, junto a integrantes de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Buenos Aires (CASBA). Durante la jornada, en la que participaron Jorge Aguirre (Presidente); José Bruno (Vicepresidente); Carlos Tarditti (Tesorero); Claudio Carboni (Secretario); y otros integrantes de la mencionada Cámara, se dialogó y analizó la situación que atraviesan actualmente los supermercadistas en todo el territorio bonaerense y nacional.

“Quiero agradecerles por la invitación y por este encuentro, por llegar a nuestra ciudad para esta jornada. Estas instituciones son un eslabón fundamental y hay que fortalecerlas. Me contaban recién también la articulación que mantienen con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de distintos programas como Mercados Bonaerenses, al que Chacabuco está adherido", resaltó Golía


