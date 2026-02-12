jueves, 12 de febrero de 2026

Empresa presente en Chacabuco publicó caída de ventas y aumento de morosos incobrables

 


Balance.

Una empresa nacional que tiene una sucursal en Chacabuco publicó su balance para inversores en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto carnicería
Ofertas de "El corte perfecto", chanchería

Se trata de La Anónima que tiene como negocios una cadena de supermercados y la faena y comercialización de carne.

Primero, caída interanual de las ventas en sus supermercados fue del 4,2 por ciento.

Minifletes Elías

En cuanto a morosidad de sus clientes, llegó  los 19.255 millones de pesos. El año pasado había alcanzado los 2.830 millones de pesos.

El resultado operativo mostró una caída del 46 por ciento.

No obstante, en el sector frigoríficos hubo un crecimiento del 57,7 por ciento  impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales.

Los analistas del mercado pusieron de ejemplo a lo sucedido con esta firma para explicar las diferencias muy marcadas entre el mercado interno y externo


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- Avanza la privatización de la ruta 7 y el peaje en Chacabuco

- Necrológicas I del jueves

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco

Policiales:

- Retenidas

- Inspección en el centro

- Problema de ex pareja

Todavía se habla de esto:

- Mix: 

 Kits para niño

 - Compararon un tractor

- Jornada municipal en un barrio

- Este Ford A es sensación en las redes sociales

- Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco

- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

- Novedades del tiempo de Chacabuco

- Necrológicas II del martes




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)