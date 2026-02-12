Empresa presente en Chacabuco publicó caída de ventas y aumento de morosos incobrables

Balance.
Una empresa nacional que tiene una sucursal en Chacabuco publicó su balance para inversores en las últimas horas.
Se trata de La Anónima que tiene como negocios una cadena de supermercados y la faena y comercialización de carne.
Primero, caída interanual de las ventas en sus supermercados fue del 4,2 por ciento.
En cuanto a morosidad de sus clientes, llegó los 19.255 millones de pesos. El año pasado había alcanzado los 2.830 millones de pesos.
El resultado operativo mostró una caída del 46 por ciento.
No obstante, en el sector frigoríficos hubo un crecimiento del 57,7 por ciento impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales.
Los analistas del mercado pusieron de ejemplo a lo sucedido con esta firma para explicar las diferencias muy marcadas entre el mercado interno y externo
