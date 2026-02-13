"Otro costo que cae sobre los vecinos de Chacabuco"

Nota pedida.
En un contexto económico complejo, donde cada familia de Chacabuco viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener sus gastos, la creación de una nueva “Tasa de Salud” significa una carga más que impacta directamente en el bolsillo de los vecinos.
La salud es una prioridad y sabemos que sostener el sistema es costoso. Lo que no podemos naturalizar es que la respuesta sea siempre sumar nuevos impuestos, especialmente cuando existen serias dudas sobre su legalidad y constitucionalidad.
Por esto presentamos una solicitud ante la Defensoría del Pueblo. Creemos que debemos agotar todas las instancias en defensa de los vecinos. Cuando una medida municipal termina siendo analizada por la Justicia provincial, queda en claro que no estamos frente a un planteo menor, es una decisión que genera preocupación y que necesita explicaciones.
Desde el Comité de la Unión Cívica Radical acompañamos también la acción impulsada por nuestros concejales. Este debate debe darse con responsabilidad, pero sobre todo con empatía hacia la realidad económica que hoy atraviesa nuestra comunidad.
No es momento de agregar más presión fiscal. Es momento de administrar mejor, priorizar y cuidar el bolsillo de quienes ya están haciendo un gran esfuerzo.
Invitamos a las demás fuerzas de la oposición a expresarse en este sentido y a trabajar en conjunto para encontrar alternativas que no sigan cargando el peso sobre los vecinos.
Unión Cívica Radical de Chacabuco
