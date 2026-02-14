Motociclistas lesionados en una calle de tierra

Esta mañana.
Esta mañana dos personas que van en moto sufrieron lesiones y fueron trasladadas al hospital de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Según un vecino el conductor de la moto perdí control tras pasar por encima de un reductor de velocidad de tierra.
Primero fue trasladado a la mujer y luego el masculino. Según los vecinos ambos presentaron lesiones en el rostro.
Ocurrió en Carlos Gardel entre Junín y pasaje Olmedo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en un supermercado de Chacabuco
- Robo con daños y algo más en Chacabuco
- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Otro costo que cae sobre los vecinos de Chacabuco"
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Incendio en un auto en Chacabuco
- La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios
- Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco
- Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco
- Situación violenta en la ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario