Motociclistas lesionados en una calle de tierra

 


Esta mañana.

Esta mañana dos personas que van en moto sufrieron lesiones y fueron trasladadas al hospital de Chacabuco



Según un vecino el conductor de la moto perdí control tras pasar por encima de un reductor de velocidad de tierra. 

Primero fue trasladado a la mujer y luego el masculino. Según los vecinos ambos presentaron lesiones en el rostro. 

Ocurrió en Carlos Gardel entre Junín y pasaje Olmedo.


