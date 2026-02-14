sábado, 14 de febrero de 2026

Robo con daños y algo más en Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un robo en un depósito de mercadería de Chacabuco.



En primera instancia alguien rompió un vidrio e ingresó, sustrayendo algunas pertenencias.

La Policía fue al lugar. Al parecer, el dueño del depósito no está en la ciudad y envió a un conocido a constatar los faltantes.

Una hora después se volvió a registrar un ingreso al depósito. En esta oportunidad un patrullero de la Comisaría arribó rápidamente a la zona y el personal policial aprehendió a un joven que sería menor de edad.

El depósito está ubicado en acceso Hipólito Yrigoyen y Carlos Gardel. Chacabuquero estuvo en el lugar y tomó la foto que encabeza la nota.

El joven fue demorado en inmediaciones se Balcarce y Carlos Gardel.

Cabe recordar que días atrás alguien también rompió parte de la vidriera del depósito.

Otro. También fue reportado el robo de una moto en Inmediaciones de 9 de Julio y Uspallata, en horas de la madrugada.

Es una Gilera Smash 110 que estaba en la vereda.

Incidentes. También se registraron incidentes en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen. Fue en el horario de salida de los boliches.

Al parecer, hubo un conflicto entre las personas presentes y tuvo que actuar la policía.


